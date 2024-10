Verso Milan-Napoli, ultima chiamata per Rafael Leao? (Di domenica 27 ottobre 2024) Paulo Fonseca dovrebbe rilanciare dal primo minuto Rafael Leao in Milan-Napoli: ultima chiamata per il numero dieci rossonero? La situazione Rafael Leao dovrebbe partire titolare contro il Napoli, nella sfida valida per la decima giornata di Serie A. Una decisione non così scontata rispetto al passato. Infatti, l’attaccante portoghese avrebbe dovuto incominciare in panchina la partita – poi rinviata – in trasferta sul campo del Bologna. Noah Okafor avrebbe dovuto prendere il post nell’undici di partenza del numero dieci. Tuttavia, Paulo Fonseca sembrerebbe aver scelto di schierare dal primo minuto contro la squadra di Antonio Conte. Una partita che potrebbe segnare un crocevia importante nella stagione del club rossonero. Dailymilan.it - Verso Milan-Napoli, ultima chiamata per Rafael Leao? Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Paulo Fonseca dovrebbe rilanciare dal primo minutoinper il numero dieci rossonero? La situazionedovrebbe partire titolare contro il, nella sfida valida per la decima giornata di Serie A. Una decisione non così scontata rispetto al passato. Infatti, l’attaccante portoghese avrebbe dovuto incominciare in panchina la partita – poi rinviata – in trasferta sul campo del Bologna. Noah Okafor avrebbe dovuto prendere il post nell’undici di partenza del numero dieci. Tuttavia, Paulo Fonseca sembrerebbe aver scelto di schierare dal primo minuto contro la squadra di Antonio Conte. Una partita che potrebbe segnare un crocevia importante nella stagione del club rossonero.

