Tre medaglie d'oro per l'Italia nei FIA Motorsport Games 2024

l'Italia conclude al terzo posto il medagliere nell'edizione 2024 dei FIA Motorsport Games 2024 ottenendo tre medaglie d'oro. Il Bel Paese si distingue in quel di Valencia concludendo alle spalle della Germania e della Spagna che hanno monopolizzato la scena con ben diciotto risultati a podio davanti al proprio pubblico. Andrea Zivian ed il copilota Nicola Arena hanno fatto la differenza raccogliendo tutte le medaglie citate per la delegazione tricolore. La coppia, a bordo dell'Audi quattro 1981, ha vinto il Rally Storico su sterrato il venerdì prima di ripetersi anche su asfalto nella giornata seguente.

