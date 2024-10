Traumi alla testa e malattie degenerative calcio e rugby hanno paura

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) La crescente consapevolezza delleneurocausate da sport di contatto, come, ha portato numerose famiglie in lutto a chiedere modifiche ai protocolli post-mortem. Queste famiglie, accomunate dal dolore per aver perso persone care che praticavano sport di collisione, stanno sollecitando le autorità britanniche affinché rendano obbligatori i controlli post-mortem percome la CTE (encefalopatia traumatica cronica). Questo appello non è solo un grido di dolore, ma una richiesta motivata a creare una base di dati e consapevolezza che possa prevenire tragedie future. Lo sport di contatto come “trauma” Come riporta il Times a firma di David Walsh, il caso emblematico di Dan Vickerman, ex giocatore della nazionale australiana di, sottolinea l’urgenza di questa causa.