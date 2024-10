Inter-news.it - Thuram, Retegui chiama. Tocca a te rispondere in Inter-Juventus

(Di domenica 27 ottobre 2024) Con una doppietta nel clamoroso 6-1 dell’Atalanta sul Verona, Mateostacca Marcusnella classifica marcatori e diventa il primo giocatore in stagione are la doppia cifra in Serie A (10). Inal franceseSTACCATO – L’inizio di stagione di Mateodopo il suo passaggio dal Genoa all’Atalanta è decisamente ispirato. In nove partite di campionato il nazionale italiano è il primo are la doppia cifra, con dieci gol messi a segno. Gli ultimi due quelli di ieri in Atalanta-Verona, in un 6-1 che ha messo in mostra tutta la forza della squadra allenata da Gian Piero Gasperini.