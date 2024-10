Thesocialpost.it - Terremoto di magnitudo 5.1, epicentro a Susques, Argentina

(Di domenica 27 ottobre 2024) Alle ore 10:50 di questa mattina, una scossa didistimata attorno a 5.1 è stata registrata connei pressi di, una località situata nel nord-ovest dell’. Secondo i dati preliminari, il sisma si è verificato a una profondità di circa 101 km. Profondità significativa limita i danni La profondità elevata del, stimata intorno ai 101 km, ha probabilmente contribuito a limitare gli effetti distruttivi in superficie, riducendo la percezione della scossa nelle aree circostanti l’. Tuttavia, il sisma è stato avvertito in diverse località della regione, destando preoccupazione tra gli abitanti. Nessun danno segnalato Al momento, non ci sono segnalazioni di danni significativi o vittime.