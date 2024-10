Isaechia.it - Temptation Island, Lino Giuliano: “Con Maika è stata una gran caz*ata!“. Poi sorprende svelando un retroscena inedito su Alessia

(Di domenica 27 ottobre 2024) Uno dei protagonisti indiscussi della penultima edizione diè stato senza dubbio, che anche dopo la fine del programma ha continuato a far parlare di sé prima per la sua frequentazione con la tentatriceRandazzo, giunta al capolinea in breve tempo e poi per la sua esclusione dalde Fratello, avvenuta ancora prima di entrare in Casa per via delle frasi omofobe nei confronti di Enzo Bambolina. In queste settimanesi è mostrato molto attivo sui social, commentando la nuova edizione di, alcuni comportamenti di Filippo Bisciglia (clicca QUI per leggere) e anche il Gf, ma non solo.