Spari contro Evo Morales e fuga con l’autista colpito, il video dell’ex Presidente boliviano: “Agguato” (Di domenica 27 ottobre 2024) Il drammatico episodio è stato registrato in un video di quattro minuti girato da una donna che era in macchina con Morales. La polizia ha confermato che la vettura dell'ex Presidente della Bolivia è stata raggiunta da almeno 14 colpi di arma da fuoco. colpito e ferito l’autista che però ha proseguito la corsa nonostante sanguinasse. Fanpage.it - Spari contro Evo Morales e fuga con l’autista colpito, il video dell’ex Presidente boliviano: “Agguato” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Il drammatico episodio è stato registrato in undi quattro minuti girato da una donna che era in macchina con. La polizia ha confermato che la vettura dell'exdella Bolivia è stata raggiunta da almeno 14 colpi di arma da fuoco.e feritoche però ha proseguito la corsa nonostante sanguinasse.

