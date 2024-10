Lanazione.it - Sogegross, Chericoni col fronte del "no"

(Di domenica 27 ottobre 2024) "Prendiamo atto, con rammarico, che ogni appello precedente rivolto all’amministrazione sulla variantein area industriale è caduto nel vuoto. La pratica, però, lascia aperti spazi di riflessione che possono e devono essere condivisi con la città e con i consiglieri comunali. Una variante che, a nostro avviso, continua a rappresentare un duro colpo all’economia locale e, soprattutto, un vulnus pericoloso nel tessuto economico, nello sviluppo industriale e artigianale di Massa e dell’intera area di costa". A parlare è il presidente della Confartigianato Massa Carrara Lunigiana, Sergio, che riaccende i riflettori sulla varianteper il comparto ex Dalmine di Massa. "Vogliamo davvero privare il settore manifatturiero e artigianale di spazi preziosi in una fase di ricerca e sviluppo come quella attuale? – prosegue–.