Ilveggente.it - Sinner libro aperto: il capitolo-verità mette i brividi

(Di domenica 27 ottobre 2024) Jannik, nel terzoc’è praticamente tutto: ladel campione altoatesino fa rabre i tifosi. Non possiamo saperlo. Possiamo, però, immaginarlo. Almeno in parte. Non del tutto, no, perché Jannikè il solo detentore di questa. L’unico a sapere come ci si senta ad essere accusati di qualcosa di cui si è certi di non essere responsabili. Perché questo, in fondo, è proprio quello che gli è successo nel momento in cui ha scoperto di essere risultato positivo ad un test antidoping. In arrivo il terzodi “Jannik, oltre il tennis” (LaPresse) – Ilveggente.itÈ riuscito a dimostrare la sua innocenza e a ricostruire la dinamica degli eventi che sarebbero poi culminati nella contaminazione involontaria da Clostebol, eppure potrebbe non essere sufficiente.