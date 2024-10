Serie C / L’Ascoli precipita nel baratro, sconfitta anche a Pineto (Di domenica 27 ottobre 2024) Quinta sconfitta consecutiva per i bianconeri, la quarta su quattro incontri per il nuovo tecnico Di Carlo. Crisi senza fine di una squadra incapace di reagire 27 ottobre 2024 – L’Ascoli di mister “Mimmo” Di Carlo era oggi di scena a Pineto per provare a ripartire dopo una Serie negativa di ben 4 sconfitte consecutive che hanno fatto precipitare i bianconeri in zona Play-Out. Gara che inizia con ritmi blandi vista anche l’importanza della posta in palio per entrambe le formazioni, alle prese con un inizio di torneo negativo. Si fa vivo per primo il Pineto di mister Tisci con Gambale, che al 28’ conclude di poco sopra la traversa. Al 35’ l’occasione più importante per i bianconeri, che con Varone impegna severamente l’estremo difensore abruzzese Tonti. Al 36’, punizione del Pineto che con lo specialista Bruzzaniti mette i brividi all’ascolano Livieri, bravo a salvarsi come può. .com - Serie C / L’Ascoli precipita nel baratro, sconfitta anche a Pineto Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 27 ottobre 2024) Quintaconsecutiva per i bianconeri, la quarta su quattro incontri per il nuovo tecnico Di Carlo. Crisi senza fine di una squadra incapace di reagire 27 ottobre 2024 –di mister “Mimmo” Di Carlo era oggi di scena aper provare a ripartire dopo unanegativa di ben 4 sconfitte consecutive che hanno fattore i bianconeri in zona Play-Out. Gara che inizia con ritmi blandi vistal’importanza della posta in palio per entrambe le formazioni, alle prese con un inizio di torneo negativo. Si fa vivo per primo ildi mister Tisci con Gambale, che al 28’ conclude di poco sopra la traversa. Al 35’ l’occasione più importante per i bianconeri, che con Varone impegna severamente l’estremo difensore abruzzese Tonti. Al 36’, punizione delche con lo specialista Bruzzaniti mette i brividi all’ascolano Livieri, bravo a salvarsi come può.

