Sella quasi un testacoda A Cantù prova a giocarsela

(Di domenica 27 ottobre 2024)unquesta sera a Desio, con la Benedetto di scena in casa della capolista, nonché la squadra oggi più in forma del campionato (palla a due alle 18 al Pala FitLine, arbitri Maschio, Berlangieri e Castellano). Cinque vinte in fila da una parte e cinque perse dall’altra, con umori e classifica diametralmente opposti, ma laha bisogno di sbloccarsi, il prima possibile, al netto di ogni difficoltà e del fatto di giocare all’interno di una tra le arene più calde d’Italia. "Non vediamo l’ora di toglierci la scimmia dalla spalla", un desiderio comune, tra campo e tribuna, riportato in settimana a parole da Lorenzo Benvenuti, leader di un gruppo voglioso di rialzarsi. Per riuscirci, in primis, serviranno la stessa voglia e l’atteggiamento mostrati una settimana fa contro Torino, poi, per il resto, occorrerà essere perfetti, contro un’avversaria forte e solida.