Sbarra Cisl | Bene su cuneo e famiglia Fare di più per il ceto medio

(Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ottobre 2024 – Segretario, vi convince l’impianto della legge di Bilancio? “Per come entra in Parlamento la legge di Bilancio recepisce molte delle richieste che laha avanzato sin da luglio al governo, a partire dalla riduzione delcontributivo e fiscale, che favorisce i redditi di oltre 14 milioni di lavoratori, generando fino a 1.200 euro in più ogni anno sulle buste paga di chi sta entro i 40.000 euro – avvisa Luigi, numero uno della–. Anche l’accorpamento delle aliquote Irpef in tre scaglioni è un intervento da noi sollecitato per sostenere i redditi bassi verso un sistema fiscale più equo. Parliamo di due misure che da sole valgono 17,5 miliardi: ben oltre la metà del peso complessivo di una manovra da 30. Chiediamo, però, uno sforzo in più per includere maggiormente le fasce di reddito”.