Lanazione.it - Sansepolcro al completo. Armillei cerca l’allungo

(Di domenica 27 ottobre 2024) Torna Bartoccini a disposizione dopo l’infortunio di Ellera, rientra Brizzi che ha scontato i due turni di squalifica e quindi è unalquello che oggi difende il primato (da sette giorni in coabitazione con il Pierantonio) sul sintetico di Pontevalleceppi. Da un paio di domeniche, peraltro, i bianconeri non trovano più la via della rete e questo rettangolo rimane particolarmente ostico: fresco è ancora il ricordo dell’aprile 2023, quando a soli tre turni dal termine ilsubì proprio a Pontevalleceppi un ko che sembrava aver compromesso la promozione, poi le cose andarono diversamente con il sorpasso all’ultima giornata sull’Ellera.