Ricariche e-bike Flop delle infrastrutture | Il 15% non installate

(Di domenica 27 ottobre 2024) La mobilità elettrica sta assumendo un ruolo sempre più cruciale nel processo di transizione ecologica, con governi e aziende impegnati a ridurre le emissioni e migliorare la sostenibilità del trasporto pubblico e privato. Tuttavia, nonostante l’importanza crescente del settore, il ritmo di installazionedi ricarica per i veicoli elettrici in Italia non sta tenendo il passo. Sebbene il numero di punti di ricarica pubblici abbia superato i 50mila, circa il 18% di questerimane inutilizzabile a causa di problemi legati alla connessione alla rete elettrica o a complessità burocratiche (fonte Musa). Questo ostacola l’espansione e l’adozione su larga scala dei veicoli elettrici, rallentando così i progressi verso una mobilità realmente sostenibile.