Probabili formazioni Juventus-Parma | decima giornata Serie A 2024 25

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ledi, match delladi/2025. La partita è in programma alle 20:45 di oggi, mercoledì 30 ottobre nella cornice dell’Allianz Stadium. Thiago Motta cerca tre punti in questo impegno infrasettimanale, ma dovrà vedersela contro unche ha sfoggiato fin qui un’identità di gioco chiara e che lavora con Pecchia (fresco di rinnovo) da tre stagioni. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti sulle possibili scelte dei due due allenatori, Motta e Pecchia. Ecco i protagonisti della partita dell’Allianz Stadium in questo turno infrasettimanale del massimo campionato italiano.– Dubbio tra Cabal e Savona. Possibile rotazione anche tra i pali, ma Di Gregorio resta favorito. Yildiz dal 1? con Conceicao e Vlahovic in attacco. Out Koopmeiners.