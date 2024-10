Anteprima24.it - Pioggia di fumogeni al Vigorito: servizio d’ordine capillare… per i padroni di casa

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiInserimento della tessera, controlli, censimenti, riprese personalizzate. Eppure i tifosi riescono a entrare ancora una volta nel settore ospiti con le tasche piene di, bombe carta e chi più ne ha più ne metta. Gli oltre 300 tifosi della Casertana hanno fatto poco per passare inosservati al loro ingresso nel settore ospiti del. Un fitto lancio diche ha prodotto l’interruzione della partita tra giallorossi e falchetti per qualche minuto. Scene viste troppe volte e da condannare sempre ma resta sempre il dubbio di come sia possibile che tutto ciò accada ancora, com’è possibile che ci sia una capillarità nel cercare di ridurre il numero di tifosi in viaggio trovando ogni soluzione possibile e poi si diventa ostaggio di poche persone che decidono di mettere il proprio marchio sulla partita.