Pe tuffo nel barocco | Lo porto nel mondo

(Di domenica 27 ottobre 2024) Torna a Bologna dopo lunga assenza il controtenore Raffaele Pe, che con il suo gruppo La Lira di Orfeo si presenta per la prima volta nel cartellone di Musica Insieme (domani, Auditorium Manzoni, ore 20,30). E vi torna con la nomea di Baroque Star. "È un’etichetta – sorride Pe – che mi fu affibbiata da Hugh Canning, critico di The Sunday Times, e che da allora midietro. Io mi limito a diffondere il repertorio così ricco e interessante della musica barocca italiana, facendolo conoscere e apprezzare come uno dei momenti più alti della cultura europea. E credo che sia questa la missione di una star, oggi: non limitarsi a esecuzioni impeccabili, ma portare la musica ben oltre il pubblico degli appassionati, perché la riteniamo un prodotto culturale rilevante, degna di essere conosciuta da tutti".