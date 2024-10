Omicidio Sara Centelleghe accoltellata a Bergamo: “Badhan non sa perché lo ha fatto” (Di domenica 27 ottobre 2024) Jashan Deep Badhan, il giovane di 19 anni arrestato per l’Omicidio di Sara Centelleghe a Costa Volpino, “ancora non si capacita della motivazione” che lo ha spinto a compiere il gesto, ha riferito il suo avvocato Fausto Micheli in un’intervista. “Il pm gliel’ha chiesto più volte” durante l’interrogatorio, ha aggiunto il legale, che ha sottolineato l’importanza di un sostegno morale per il ragazzo. “Ho avvisato il cappellano del carcere di Bergamo per fornirgli sostegno morale e ho richiesto anche il supporto psicologico”. I genitori del giovane, secondo l’avvocato, sono profondamente addolorati e si sentono vicini alla famiglia di Sara in questo momento tragico. Thesocialpost.it - Omicidio Sara Centelleghe accoltellata a Bergamo: “Badhan non sa perché lo ha fatto” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Jashan Deep, il giovane di 19 anni arrestato per l’dia Costa Volpino, “ancora non si capacita della motivazione” che lo ha spinto a compiere il gesto, ha riferito il suo avvocato Fausto Micheli in un’intervista. “Il pm gliel’ha chiesto più volte” durante l’interrogatorio, ha aggiunto il legale, che ha sottolineato l’importanza di un sostegno morale per il ragazzo. “Ho avvisato il cappellano del carcere diper fornirgli sostegno morale e ho richiesto anche il supporto psicologico”. I genitori del giovane, secondo l’avvocato, sono profondamente addolorati e si sentono vicini alla famiglia diin questo momento tragico.

