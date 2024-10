Ilgiorno.it - Neuropsichiatria infantile. Il neodirettore è Inverno

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il nuovo direttore della struttura complessa di "infanzia e adolescenza" è Michelina(in foto al centro). Dopo aver vinto il concorso indetto la primavera scorsa, laha ricevuto la nomina nei giorni scorsi direttamente dal direttore di Asst Valtellina e Alto Lario Monica Fumagalli. Nata a Napoli ma valchiavennasca di adozione, dove risiede dall’età di nove anni, si è laureata in Medicina e chirurgia all’università degli Studi di Milano per poi specializzarsi inall’Università degli Studi di Pavia. Dopo l’esperienza all’Istituto nazionale neurologico Besta di Milano, per vent’anni ha lavorato come dirigente medico all’Asst di Lecco dividendosi tra la sede ospedaliera e il servizio ambulatoriale nel polo territoriale di Bellano.