MotoGP gara GP Thailandia replica | orari programma e come seguirla

(Di domenica 27 ottobre 2024) Laè pronta a correre ladomenicale del Gran Premio della. Si tratta del diciottesimo e terzultimo appuntamento del motomondiale 2024, che si avvia verso la conclusione di una stagione da cardiopalma. La lotta per il titolo mondiale vede ancora impegnati Jorge Martin e Francesco Bagnaia, con i due piloti separati da ventidue punti. Se lo spagnolo della Prima Pramac dovesse finire tutte le gare da qui al termine della stagione in seconda posizione, otterrebbe il mondiale. I punti messi in palio dallathailandese potrebbero quindi rivelarsi fondamentali per la vittoria del campionato. La, che andrà in scena a partire dalle 09:00 italiane di domenica 27 ottobre, sarà visibile in diretta su Sky, ma verrà riproposta più volte nel corso della giornata.