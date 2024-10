Monza-Venezia, programma e telecronisti Dazn Serie A 2024/2025 (Di domenica 27 ottobre 2024) Il programma e i telecronisti su Dazn di Monza-Venezia, match valido per la nona giornata della Serie A 2024/2025. Scontro salvezza delicatissimo quello dello U-Power Stadium: i brianzoli hanno appena vinto l’ultima partita ed è il primo successo in questo campionato dopo pareggi contro le big e buone prestazioni, ferma a una vittoria anche la squadra lagunare che gioca bene e raccoglie pochissimo. Chi riuscirà a trionfare? Fischio d’inizio alle ore 15 di domenica 27 ottobre. I telecronisti DI Monza-Venezia Monza-Venezia sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Luca Farina. Monza-Venezia, programma e telecronisti Dazn Serie A 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ile isudi, match valido per la nona giornata della. Scontro salvezza delicatissimo quello dello U-Power Stadium: i brianzoli hanno appena vinto l’ultima partita ed è il primo successo in questo campionato dopo pareggi contro le big e buone prestazioni, ferma a una vittoria anche la squadra lagunare che gioca bene e raccoglie pochissimo. Chi riuscirà a trionfare? Fischio d’inizio alle ore 15 di domenica 27 ottobre. IDIsarà visibile sucon la telecronaca di Luca Farina.SportFace.

