Messico, autobus si scontra e si ribalta: 24 morti (Di domenica 27 ottobre 2024) Tragedia in Messico. Un autobus si è ribaltato dopo essersi scontrato con un rimorchio staccatosi da un camion che trasportava mais. Il bilancio è di 24 morti e cinque feriti. L’incidente è avvenuto alla mezzanotte di venerdì 25 ottobre, quando il mezzo stava lasciando Tepic, nello Stato occidentale di Nayarit, diretto a Ciudad Juarez. L’autostrada è stata chiusa mentre i funzionari hanno messo in sicurezza l’area. Lapresse.it - Messico, autobus si scontra e si ribalta: 24 morti Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Tragedia in. Unsi èto dopo essersito con un rimorchio staccatosi da un camion che trasportava mais. Il bilancio è di 24e cinque feriti. L’incidente è avvenuto alla mezzanotte di venerdì 25 ottobre, quando il mezzo stava lasciando Tepic, nello Stato occidentale di Nayarit, diretto a Ciudad Juarez. L’autostrada è stata chiusa mentre i funzionari hanno messo in sicurezza l’area.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Messico: autobus contro un camion, 24 morti e 5 feriti - il video - È di 24 morti e cinque feriti il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto in Messico, sull'autostrada Aguascalientes - Zacatecas nelle prime ore della giornata. Secondo quanto annunciato dal ... (rainews.it)

Messico, autobus si scontra e si ribalta: 24 morti - (LaPresse) Tragedia in Messico. Un autobus si è ribaltato dopo essersi scontrato con un rimorchio staccatosi da un camion che trasportava mais. Il bilancio è di 24 morti e cinque feriti. L'incidente è ... (stream24.ilsole24ore.com)

Autobus si scontra con camion di mais e cade in un burrone in Messico, sono almeno 19 le vittime: un arresto - In Messico si è verificato un grave incidente stradale: autobus è finito nel burrone dopo scontro con un tir. Il bilancio è di 24 morti e 5 feriti ... (notizie.virgilio.it)

TG1 LIS ore 10:00 del 20/10/2024 - Nordio: “Sull’Albania sentenza abnorme, se la magistratura esonda interverremo”. E Salvini lancia i gazebo contro i pm Giulia Manfrini, chi era l'influencer trafitta da un pesce spada: la laurea, la p ... (msn.com)