Mattei | La Russa ' sua eredità visionaria resta viva'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "A 62 anni dalla sua scomparsa ricordiamo Enrico Mattei, pioniere dell'industria energetica e grande visionario. Ha dedicato la sua vita all'indipendenza produttiva ed economica della nostra Nazione, con uno sguardo sempre rivolto al futuro dell'Italia. La sua eredità resta viva come esempio di innovazione, coraggio e dedizione alla comunità nazionale". Lo scrive su Facebook il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

