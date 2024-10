Inter-news.it - Marocchi: «Inter-Juventus, partita con lo Stoccarda non fa testo!»

(Di domenica 27 ottobre 2024) Domani, alle 18:00, San Siro ospiterà l’attesissimo Derby d’Italia tra. Entrambe le squadre arrivano all’incontro con motivazioni alte, ma anche sfidene significative. Di questo ne ha parlato GiancarloDOPO LA SCONFITTA – La, reduce da una sconfitta in Champions League contro lo, cerca il riscatto nonostante una lista di infortunati importante, con Thiago Motta che dovrà fare a meno di elementi chiave come Koopmeiners e Douglas Luiz. Di questo ne ha parlato Giancarlo: «Lacontro lonon fa, cancelliamola perché non è stata proprio giocata. Il gioco di Thiago Motta è un possesso palla finalizzato poi che non sempre si concreta in qualcosa, col povero Vlahovic buttato in avanti. La probabile formazione non mi piace proprio perché manca Thuram. È un giocatore forte e tecnico.