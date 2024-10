LIVE Moto3, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: Lunetta conquista un meraviglioso secondo posto, Alonso nella leggenda (Di domenica 27 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6:38 Di seguito la classifica piloti aggiornata 1 DavidAlonso 80 371 CFMOTO CFMOTO Gaviota Aspar Team 2 DanielHOLGADO 96 236 135 135 GASGAS Red Bull GASGAS Tech3 3 CollinVEIJER 95 225 146 11 Husqvarna Liqui Moly Husqvarna Intact GP 4 IvanORTOLA 48 204 167 21 KTM MT Helmets – MSI 5 DavidMUÑOZ 64 162 209 42 KTM BOE Motorsports 6 AdrianFERNANDEZ 31 153 218 9 Honda Leopard Racing 7 AngelPIQUERAS 36 137 234 16 Honda Leopard Racing 8 Jose AntonioRUEDA 99 129 242 8 KTM Red Bull KTM Ajo 9 JoelKELSO 66 124 247 5 KTM BOE Motorsports 10 RyuseiYAMANAKA 6 111 260 13 KTM MT Helmets – ... Oasport.it - LIVE Moto3, GP Thailandia 2024 in DIRETTA: Lunetta conquista un meraviglioso secondo posto, Alonso nella leggenda Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 27 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6:38 Di seguito la classifica piloti aggiornata 1 David80 371 CFMOTO CFMOTO Gaviota Aspar Team 2 DanielHOLGADO 96 236 135 135 GASGAS Red Bull GASGAS Tech3 3 CollinVEIJER 95 225 146 11 Husqvarna Liqui Moly Husqvarna Intact GP 4 IvanORTOLA 48 204 167 21 KTM MT Helmets – MSI 5 DavidMUÑOZ 64 162 209 42 KTM BOE Motorsports 6 AdrianFERNANDEZ 31 153 218 9 Honda Leopard Racing 7 AngelPIQUERAS 36 137 234 16 Honda Leopard Racing 8 Jose AntonioRUEDA 99 129 242 8 KTM Red Bull KTM Ajo 9 JoelKELSO 66 124 247 5 KTM BOE Motorsports 10 RyuseiYAMANAKA 6 111 260 13 KTM MT Helmets – ...

