Secoloditalia.it - L’agguato a Sergio Ramelli: attimi che sembrano eterni. E quelle chiavi inglesi nelle mani degli assassini

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Per gentile concessione dell’editore pubblichiamo un estratto del libro di Nicola Rao, “Il tempo delle. L’omicidioe la stagione dell’intolleranza” (Piemme editore) ** Sono le 12.25.attraversa tutto il centro in motorino e torna verso casa, in zona Città Studi. Lui abita in un palazzo in via Amadeo, ma in genere parcheggia sempre il motorino nella strada che fa angolo, in via Paladini, all’altezza del numero 15. Ore 12.55.è arrivato, frena, spegne il Ciao blu e comincia a parcheggiarlo al solito posto. In quel momento vede un giovane, anzi due giovani, con impermeabili blu scuro, che gli corrono incontro. È questione di. Lein mano, le urla, il tentativo didi ripararsi il capo. Poi il primo colpo in testa e poi un secondo. Lui cerca di fuggire, ma inciampa sul suo motorino e cade a terra.