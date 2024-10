Lanazione.it - La terra dei grandi medici. Cesalpino, genio dimenticato. Linoli lo imitò tra scienza e fede

(Di domenica 27 ottobre 2024) Santori È noto che Arezzo ha un singolare primato: quello di aver dato i natali a più geni di ogni città al mondo, tali da incidere sul cosiddetto villaggio globale: basta l’affresco del De Carolis nella Sala deidella Provincia per rendersene conto. Accade così che per celebrarne uno se ne trascurIno altri. È accaduto per la celebrazione di Giorgio Vasari che ha pressoché azzerato quella di Francesco Petrarca mentre quella di Andreaè stato oscurato da entrambi. Sì perché è anche il quinto centenario del grande medico e naturalista nato ad Arezzo nel 1524 e morto a Roma nel 1603.