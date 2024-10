Dilei.it - Kate Middleton salta l’Earthshot Prize. William arruola le top model

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) La cerimonia delsi tiene in Sudafrica, a Città del Capo, il 6 novembre 2024: non ci sono certezze riguardo alla presenza di, che con ogni probabilità salterà il viaggio al fianco del Principe. Quest’ultimo hato attrici e topper la cerimonia di premiazione, tra cui Heidi Klum e Winnie Harlow.la cerimonia di premiazione delSecondo le ultime indiscrezioni,ha sospeso gli impegni pubblici: la Principessa del Galles è impegnata nella cura dei suoi figli, George, Charlotte e Louis, che sono in vacanza dal 18 ottobre fino al 4 novembre. Ci si aspetta di rivedere la Principessa in pubblico al fianco della Regina Camilla per il Remembrance Day. Sembra invece destinata a mancare alla cerimonia dela Città del Capo, in cui sarà presente il Principe