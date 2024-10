Juventus, Trezeguet: “Con Motta iniziato percorso interessante. Vlahovic deve determinare di più” (Di domenica 27 ottobre 2024) “La Juventus ha iniziato un percorso interessante con Thiago Motta, è partita bene e dovrà restare in scia dell’Inter, che resta la più forte e completa, e il Napoli, che lotterà fino alla fine perché si vede già la mano di Conte”. Così David Trezeguet in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. A poche ore da Inter-Juventus, il focus è sugli attaccanti: “Vlahovic ha qualità importanti, ma dovrebbe determinare di più, come fa Lautaro. deve diventare più decisivo e protagonista, i bomber vengono giudicati per i numeri. Ha qualità per arrivare a sette gol, ma dipende anche da tutta la Juventus”. Inter-Juventus è anche testa a testa tra i due Thuram: “In Marcus e Khephren rivedo il marchio della famiglia Thuram, ovvero professionalità, voglia di migliorarsi e vincere. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) “Lahauncon Thiago, è partita bene e dovrà restare in scia dell’Inter, che resta la più forte e completa, e il Napoli, che lotterà fino alla fine perché si vede già la mano di Conte”. Così Davidin un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. A poche ore da Inter-, il focus è sugli attaccanti: “ha qualità importanti, ma dovrebbedi più, come fa Lautaro.diventare più decisivo e protagonista, i bomber vengono giudicati per i numeri. Ha qualità per arrivare a sette gol, ma dipende anche da tutta la”. Inter-è anche testa a testa tra i due Thuram: “In Marcus e Khephren rivedo il marchio della famiglia Thuram, ovvero professionalità, voglia di migliorarsi e vincere.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter-Juventus, Zamorano e Trezeguet in coro: "A Thiago Motta serve tempo". I ricordi del 1998 e del 2008 - Doppia intervista da parte de La Gazzetta dello Sport a due grandi ex attaccanti di Inter e Juventus, protagoniste del big match della ... (msn.com)

Juventus, Trezeguet: «Vi dico la mia favorita per lo Scudetto. Se i bianconeri dovessero vincere a San Siro…» - L’ex attaccante della Juventus ha parlato della sfida tra Inter e bianconeri allo stadio San Siro di Milano David Trezeguet, centravanti della Juventus, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport ... (calcionews24.com)

David Trezeguet a Gazzetta: 'Inter-Juventus? Spero che segni Vlahovic. Se vincessero stasera i bianconeri...' - (Tutto Juve) La Juventus dovrà ... tra fine settembre ed inizio ottobre, sta adesso un po' "tirando il fiato". (Tutto Juve) Che alla Gazzetta dello Sport ha spiegato che, battendo i nerazzurri stasera ... (informazione.it)

Trezeguet lancia la Juve: «Vincere a San Siro per dare un segnale a tutti. Yildiz e Vlahovic come me e Del Piero? Io la penso così» - Trezeguet lancia la Juve verso la sfida contro l’Inter: la carica dell’ex bomber bianconero in vista del derby d’Italia di oggi David Trezeguet ha così parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della ... (juventusnews24.com)