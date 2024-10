Ilgiorno.it - Isole verdi sulla strada. Aiuole al posto dell’asfalto

(Di domenica 27 ottobre 2024) Via il cemento su tratti di cinque strade monzesi: parte l’operazione di deimpermeabilizzazione. Si tratta di nuoveche sorgeranno aldel cemento in via Molise, via Santuario delle Grazie Vecchie, viale Libertà, via Lucania e via Borgazzi. In particolare saranno restituite a verde alcune zone della carreggiata che, pur essendo poco utilizzate in quanto escluse dal transito e dalla sosta dei veicoli, contribuiscono all’aumento della temperatura del suolo creandodi calore. Ad occuparsi delle spese, della progettazione e dell’affidamento dei lavori è Legambiente Monza, che partirà con l’intervento in via Molise. In seguito si procederà con gli altri quattro, ma si cercano ancora le risorse.