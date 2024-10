Investita nel Salernitano, muore in ospedale (Di domenica 27 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduta in ospedale a seguito delle gravi ferite riportate nell’investimento avvenuto ieri sera in via Della Libertà a Roccapiemonte (Salerno). La vittima è una 67enne, residente a Castel San Giorgio. La donna, mentre attraversava, è stata travolta da una Nissan Qashqai. Trasportata d’urgenza nell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, è stata ricoverata in prognosi riservata. Ma le gravi ferite riportate nell’impatto ne hanno provocato la morte. Alla guida dell’auto c’era un 41enne, risultato negativo ai test tossicologici e alcolemici. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Mercato San Severino. Anteprima24.it - Investita nel Salernitano, muore in ospedale Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduta ina seguito delle gravi ferite riportate nell’investimento avvenuto ieri sera in via Della Libertà a Roccapiemonte (Salerno). La vittima è una 67enne, residente a Castel San Giorgio. La donna, mentre attraversava, è stata travolta da una Nissan Qashqai. Trasportata d’urgenza nell’Umberto I di Nocera Inferiore, è stata ricoverata in prognosi riservata. Ma le gravi ferite riportate nell’impatto ne hanno provocato la morte. Alla guida dell’auto c’era un 41enne, risultato negativo ai test tossicologici e alcolemici. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Mercato San Severino.

