“Intervento nella società”: l’Europa deve ripartire dai Conservatori, non da Spinelli e Ventotene… (Di domenica 27 ottobre 2024) Si apre con un editoriale del direttore di “Intervento nella società”, Riccardo Pedrizzi, sul tema dell’Europa, il nuovo numero del trimestrale “Intervento nella società”, dedicato nella parte iniziale proprio ai possibili e doverosi cambiamenti nell’approccio dell’Unione sui temi di attualità dopo il voto di giugno che ha premiato i settori “Conservatori”, sempre più determinanti nelle scelte strategiche e culturali. “C’è un dato che è stato registrato che tutti gli analisti e i commentatori ed è stato lo spostamento verso i Conservatori di ogni tipo dell’elettorato europeo in generale. Secoloditalia.it - “Intervento nella società”: l’Europa deve ripartire dai Conservatori, non da Spinelli e Ventotene… Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Si apre con un editoriale del direttore di “”, Riccardo Pedrizzi, sul tema del, il nuovo numero del trimestrale “”, dedicatoparte iniziale proprio ai possibili e doverosi cambiamenti nell’approccio dell’Unione sui temi di attualità dopo il voto di giugno che ha premiato i settori “”, sempre più determinanti nelle scelte strategiche e culturali. “C’è un dato che è stato registrato che tutti gli analisti e i commentatori ed è stato lo spostamento verso idi ogni tipo dell’elettorato europeo in generale.

