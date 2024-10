Inter-Juventus show a San Siro, finisce 4-4 (Di domenica 27 ottobre 2024) Partita spettacolare e divertente con doppiette di Zielinski e Yildiz MILANO - Nel posticipo della nona giornata di Serie A, Inter e Juventus pareggiano con un roboante 4-4. A San Siro va in scena una partita spettacolare e divertente, ma sicuramente meno apprezzata dagli amanti della tattica, consi Ilgiornaleditalia.it - Inter-Juventus show a San Siro, finisce 4-4 Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Partita spettacolare e divertente con doppiette di Zielinski e Yildiz MILANO - Nel posticipo della nona giornata di Serie A,pareggiano con un roboante 4-4. A Sanva in scena una partita spettacolare e divertente, ma sicuramente meno apprezzata dagli amanti della tattica, consi

Inter-Juventus - Yildiz : “Nel calcio tutto può cambiare - abbiamo giocato da squadra” - “Voglio ringraziare tutti, non è stata una gara facile. Sono molto felice, ringrazio la squadra e il tecnico. Abbiamo agito da squadra, nel calcio tutto può cambiare, alla fine è andata bene”. Lo ha detto l’attaccante della Juventus, Kenan Yildiz a ... (Sportface.it)

Inter-Juventus 4-4 - pagelle : de Vrij dannoso 4.5! Zielinski da 7 - L’Inter pareggia contro la Juventus con il risultato di 4-4. Stefan De Vrij fa malissimo nel primo tempo ed è da 4.5, Piotr Zielinski gioca ad alti livelli e merita il 7. Le pagelle del match. YANN SOMMER 5.5 – Forse poteva uscire sul cross di ... (Inter-news.it)

