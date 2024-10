Inter-Juventus 4-4 Motta | Loro potevano chiuderla noi potevamo vincerla alla fine

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) “Siamo andati in svantaggio con due rigori, poi siamo riusciti a mantenerci in partita, dopo ilquarto gol è diventato tutto più difficile perché l’è venuta fuori.chiuderela partita, noidopo il 4-4. Sono successe tante cose”. Thiagoai microfoni di Sky prova ad analizzare il pirotecnico 4-4 del Meazza tra. “Ogni gara ha una storia diversa. Oggi abbiamo sofferto in fase difensiva, al di là aver trovato di fronte a noi una grande squadra. Non era successo fino a qui di lasciare tante occasioni da gol all’avversario, però dall’altra parte abbiamo sempre creato pericoli. E’ stata una partita aperta, sulla fascia sinistraè stata una garaessante perché siamo riusciti a metterli in difficoltà”, ha aggiunto il tecnico bianconero.