Il Pordenone FC espugna Martignacco e consolida il primato in classifica (Di domenica 27 ottobre 2024) A Martignacco vittoria del Pordenone, la quinta in sei giornate. La squadra di mister Campaner si impone 1-0 con rete decisiva al 75’ dell’esterno tutta fascia Borsato, al terzo gol stagionale (secondo consecutivo). Sullo 0-0, al 68’, super Zanier nel neutralizzare il rigore di Nobile. Neroverdi Pordenonetoday.it - Il Pordenone FC espugna Martignacco e consolida il primato in classifica Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Avittoria del, la quinta in sei giornate. La squadra di mister Campaner si impone 1-0 con rete decisiva al 75’ dell’esterno tutta fascia Borsato, al terzo gol stagionale (secondo consecutivo). Sullo 0-0, al 68’, super Zanier nel neutralizzare il rigore di Nobile. Neroverdi

Il calcio pordenonese in lutto: è morto l’ex portiere Lauro Canese - con questa parole il Pordenone Fc annuncia, sul suo profilo facebook, la morta dello storico e ne ricorda la carriera con la maglia neroverde.Dal 1962 al 1971 Canese è stato un calciatore iconico ... (messaggeroveneto.gelocal.it)

Pordenone, ufficiale l’arrivo di Marco Zamuner: arriva dal Fontanafredda - Il Pordenone Fc è lieto di comunicare il tesseramento di Marco Zamuner, attaccante classe 2001. Il calciatore proviene dal Fontanafredda Calcio, in cui ha militato nelle ultime tre stagioni. “Ci tengo ... (trivenetogoal.it)

Pordenone, l’Area Giovani del Cro in campo con i Ramarri: tutti i dettagli - A tutti loro va l’affettuoso in bocca al lupo del Pordenone Fc, dopo che i ragazzi sono stati ospiti neroverdi al De Marchi per prepararsi al grande appuntamento. Occasione in cui hanno incontrato ... (trivenetogoal.it)

