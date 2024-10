Il derby è della Rivierabanca. L'Unieuro Forlì cade in un Flaminio che fa registrare il tutto esaurito (Di domenica 27 ottobre 2024) Il derby di Romagna è della Rivierabanca Rimini, che di fronte ad un Flaminio ancora una volta sold out e completamente colorato di rosso supera l’Unieuro Forlì in una partita dai due, eloquenti, volti. Gli ospiti scavano il solco nel primo quarto, e Rimini soffre a lungo la difesa forlivese, non Europa.today.it - Il derby è della Rivierabanca. L'Unieuro Forlì cade in un Flaminio che fa registrare il tutto esaurito Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ildi Romagna èRimini, che di fronte ad unancora una volta sold out e completamente colorato di rosso supera l’in una partita dai due, eloquenti, volti. Gli ospiti scavano il solco nel primo quarto, e Rimini soffre a lungo la difesa forlivese, non

