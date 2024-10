Velvetmag.it - Il Conte di Montecristo, Sam Claflin descrive il suo Edmond

Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Bille August riporta sul piccolo schermo la storia travolgente deldi. Il personaggio scritto da Alexandre Dumas ‘rivive’ attraverso l’interpretazione di Sam. Alla 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma, la presentazione in anteprima della serie in 8 episodi che andrà in onda su Rai Uno. VelvetMAG, presente alla Conferenza Stampa ufficiale, ha raccolto le voci di alcuni membri del ricco cast che ha preso parte alla rivisitazione deldiproposta da Bille August per il piccolo schermo. Tra gli altri, presenti in sala anche il protagonista Sam), Jeremy Irons (Abate Faria), Michele Riondino (Jacopo) e Nicolas Maupas (Albert).