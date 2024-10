Ilrestodelcarlino.it - Il Barbara si arrende ancora. Moie fa festa con Pieralisi

(Di domenica 27 ottobre 2024)MONSERRA 0VALLESINA 1MONSERRA: Pigliapoco, Zoppi, Coltorti, Spezie, Omenetti, Pierpaoli (28’st Bodje), Gnahe (3’pt Buratti), Serpicelli, Castignani, Morsucci (37’st Gianlorenzi), Rocchi (4’st Ubertini). All. ManciniVALLESINA: Barigelli, Gregorini, Balducci, Marini, Cameruccio, Mosca, Carboni (28’st Costantini), Sassaroli (46’st Serantoni), Nacciarriti (22’st Nardone),(40’st Pandolfi), Giampaoletti. All. Rossi Arbitro: Paoletti di Fermo Reti: 9’st(M) Niente da fare per ilMonserra, un gol dinella ripresa regala aluna vittoria importante. Non demerita la squadra di Mancini, ma il gol non arriva nonostante le ottime azioni proposte. Arriva così la seconda sconfitta consecutiva per l’Ilario Lorenzini dopo l’amara trasferta di Fermignano di appena una settimana fa.