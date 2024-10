Highlights e gol Inter-Juventus 4-4: Serie A 2024/2025 (VIDEO) (Di domenica 27 ottobre 2024) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Inter-Juventus, match valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2024/2025. A San Siro succede tutto ed il contrario di tutto con i nerazzurri che passano in vantaggio con il rigore trasformato da Zielinski. Ma in pochi minuti la Juventus ribalta la partita: prima ci pensa Vlahovic, poi Weah sigla l’1-2. Prima della fine del primo tempo nuovo capovolgimento di fronte con il pareggio di Mkhitaryan e poi il secondo rigore trasformato da Zielinski. Nella ripresa l’Inter sembra dominare com Dumfries che segna il 4-2 e poi i nerazzurri sprecano diverse palle gol per il 5-2. Poi ci pensa Kenan Yildiz che infiamma totalmente San Siro: due grandi gol e un 4-4 incredibile. LE PAGELLE E I VOTI IL VIDEO DEI GOL E DEGLI Highlights Highlights e gol Inter-Juventus 4-4: Serie A 2024/2025 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per la nona giornata del campionato di. A San Siro succede tutto ed il contrario di tutto con i nerazzurri che passano in vantaggio con il rigore trasformato da Zielinski. Ma in pochi minuti laribalta la partita: prima ci pensa Vlahovic, poi Weah sigla l’1-2. Prima della fine del primo tempo nuovo capovolgimento di fronte con il pareggio di Mkhitaryan e poi il secondo rigore trasformato da Zielinski. Nella ripresa l’sembra dominare com Dumfries che segna il 4-2 e poi i nerazzurri sprecano diverse palle gol per il 5-2. Poi ci pensa Kenan Yildiz che infiamma totalmente San Siro: due grandi gol e un 4-4 incredibile. LE PAGELLE E I VOTI ILDEI GOL E DEGLIe gol4-4:) SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Highlights Champions League | Young Boys-Inter 0-1 - blitz Thuram - Young Boys-Inter, partita della terza giornata della Uefa Champions League 2024-25, è terminata sul punteggio di 0-1 grazie al gol di Marcus Thuram nel recupero. Di seguito gol e highlights della partita di Champions League. GOL PESANTISSIMO – ... (Inter-news.it)

Video Gol Young Boys-Inter 0-1 - highlights e sintesi - È tempo di Champions League in casa Inter, infatti, dopo la vittoria in campionato contro la Roma, è il momento di affrontare lo Young Boys in trasferta. Il primo tempo, dopo un paio di occasioni per lo Young Boys e una per i nerazzurri grazie ... (Milanotoday.it)

Inter – Juventus 4-4 highlights e gol: partita irreale a San Siro! – VIDEO - Inter - Juventus highlights e gol, ecco le immagini del derby d'Italia valevole per la nona giornata del campionato di Serie A ... (generationsport.it)

Video Gol Inter-Juventus 4-4, highlights e sintesi - Al 53’ su calcio d’angolo arriva anche il poker dei ragazzi di Inzaghi, che sfruttano un batti e ribatti grazie a una bella conclusione di Dumfries. La Juventus riapre il match al 71’ con il ... (milanotoday.it)

Inter-Juventus 4-4 risultato: Yildiz entra dalla panchina e regala il pari a Thiago Motta - Dopo il tris, l'Inter ha diverse occasioni per segnare il quinto gol: Thuram non calcia in contropiede, Di Gregorio dice di no a conclusioni da fuori di Di Marco e Barella, De Vrij e Bisseck sfiorano ... (corriere.it)

Highlights Gol Inter Juve LIVE: le immagini del match – VIDEO - Highlights Gol Inter Juve in diretta dallo Stadio San Siro di Milano. Le immagini salienti del match di Serie A 2024/25 La Juve, nella nona giornata di Serie A 2024/25 affronta l’Inter, con il match i ... (juventusnews24.com)