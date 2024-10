Gaeta.it - Grave incidente sul cavalcavia di viale Piave: sei feriti e traffico in tilt

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un pomeriggio di paura ha attraversato Verona quando unstradale ha coinvolto tre automobili suldi, in un’area molto trafficata della città . Il sinistro, che si è verificato poco prima delle 16:00, ha lasciato sei persone ferite e ha causato ingenti problemi alla viabilità nella zona, richiedendo l’intervento delle autorità e dei soccorritori. Le cause dell’sono ancora sotto inchiesta da parte della Polizia Locale, che sta raccogliendo informazioni e prove per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Dinamica dell’: cosa è successo Secondo le prime ricostruzioni, una Volkswagen Golf, che si stava dirigendo verso un raduno di auto in Zai, ha perso il controllo mentre proveniva da Porta Nuova. L’auto ha invaso la corsia opposta, dove transitavano altre due vetture: una Mercedes e una Peugeot 308.