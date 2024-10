Grande Fratello, Javier disposto a rivelare tutto (Di domenica 27 ottobre 2024) Grande Fratello, Javier ieri notte ha smascherato Shaila Gatta ed è pronto a rivelare in puntata cosa gli ha detto su Lorenzo Javier è sul piano di guerra con Shaila. Dopo essere stato sedotto e abbandonato non si rassegna e dice di essere pronto a perdonarla, almeno così ha detto a Giglio qualche sera fa. Ma ieri è tornato a parlare di Shaila e ha detto di essere pronto a rivelare le cose che gli ha detto su Lorenzo e su altri della casa. Pare infatti che Shaila, che ha sempre negato di averlo baciato, gli abbia detto che Lorenzo non le piace. Leggi anche–> Grande Fratello, i timori di Shaila. 361magazine.com - Grande Fratello, Javier disposto a rivelare tutto Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di domenica 27 ottobre 2024)ieri notte ha smascherato Shaila Gatta ed è pronto ain puntata cosa gli ha detto su Lorenzoè sul piano di guerra con Shaila. Dopo essere stato sedotto e abbandonato non si rassegna e dice di essere pronto a perdonarla, almeno così ha detto a Giglio qualche sera fa. Ma ieri è tornato a parlare di Shaila e ha detto di essere pronto ale cose che gli ha detto su Lorenzo e su altri della casa. Pare infatti che Shaila, che ha sempre negato di averlo baciato, gli abbia detto che Lorenzo non le piace. Leggi anche–>, i timori di Shaila.

