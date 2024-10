Giorgio Armani conquista ancora l’America (Di domenica 27 ottobre 2024) In un parterre di star e vip il «re» degli stilisti ha inaugurato il suo nuovo palazzo a New York, mostrando la collezione Primavera-Estate 2025. Tra gli ospiti Orlando Bloom, Liev Schreiber, Pamela Anderson, Paola Cortellesi e Laura Pausini. Laverita.info - Giorgio Armani conquista ancora l’America Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di domenica 27 ottobre 2024) In un parterre di star e vip il «re» degli stilisti ha inaugurato il suo nuovo palazzo a New York, mostrando la collezione Primavera-Estate 2025. Tra gli ospiti Orlando Bloom, Liev Schreiber, Pamela Anderson, Paola Cortellesi e Laura Pausini.

Giorgio Armani stupisce New York con il palazzo dallo stile retrò (e appartamenti da oltre 20 milioni di euro) - Il legame tra Giorgio Armani e New York diventa indissolubile. Lo scorso 17 ottobre è stata l’occasione per presentare nella Grande Mela la nuova collezione donna primavera/estate 2025 in un location particolare. Lo stilista italiano ha colto ... (Today.it)

Gianmarco Tamberi fa un “salto” a New York… per la sfilata Giorgio Armani - Parata di star a New York per la sfilata-evento di Giorgio Armani. L’iconico stilista ha deciso di presentare nella Grande Mela la sua collezione per la primavera-estate 2025. Sono tanti i famosi alla corte di re Giorgio e non mancano gli italiani, ... (Lookdavip.tgcom24.it)

Giorgio Armani sfila a New York: il Re conquista (ancora una volta) l'America - Il re dell'eleganza ha inaugurato nella Grande Mela la nuova destinazione non plus ultra del vero lusso italiano su Madison Avenue. E lo ha fatto presentando non solo la nuova collezione Giorgio Arman ... (vanityfair.it)

Giorgio Armani, la tenera confessione sul primo amore: “Una cosa bellissima”. Poi svela il rimpianto più grande - Lo stilista ha rilasciato una lunga intervista al Corriere, in cui rivela i segreti del suo passato e le relazioni che lo hanno segnato. Con qualche rammarico. (libero.it)

Giorgio Armani conquista New York con la sua magica sfilata 2023 - Il nuovo edificio di Giorgio ArmaniIl 17 ottobre ha segnato un momento di grande impatto per la moda e il design nel cuore di New York, con l'inaugura ... (assodigitale.it)

Giorgio Armani: “Altri due o tre anni poi mi ritiro. Il mio rimpianto? Non aver avuto figli” - In una lunga intervista al Corriere, Giorgio Armani fa un bilancio dei suoi 90 anni di vita alla vigilia della sfilata a New York, tra riflessioni sul ... (fanpage.it)