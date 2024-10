Gilardino: «Il momento è difficile: Balotelli ci può aiutare, ma va accompagnato, non cambierà tutto da solo» (Di domenica 27 ottobre 2024) Le parole di Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, dopo la sconfitta subita dai rossoblù contro la Lazio in trasferta Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Genoa contro la Lazio: di seguito le sue parole. PARTITA – «Abbiamo tenuto bene il campo fino al secondo gol: siamo stati in partita Calcionews24.com - Gilardino: «Il momento è difficile: Balotelli ci può aiutare, ma va accompagnato, non cambierà tutto da solo» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Le parole di Alberto, tecnico del Genoa, dopo la sconfitta subita dai rossoblù contro la Lazio in trasferta Albertoha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Genoa contro la Lazio: di seguito le sue parole. PARTITA – «Abbiamo tenuto bene il campo fino al secondo gol: siamo stati in partita

BALOTELLI – «Le valutazioni su un giocatore svincolate sono state fatte in questi mesi in base al momento difficile con i ...