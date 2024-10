**Georgia: Commissione elettorale proclama vittoria partito di governo** (Di domenica 27 ottobre 2024) Tblisi, 27 ott. (Adnkronos/Afp) - Il partito di governo della Georgia, il Sogno georgiano, ha vinto le elezioni legislative celebrate nel paese e che lo vedevano opposto alla coalizione di opposizione filo-europea. Ad annunciarlo è stata questa mattina la Commissione elettorale di Tblisi. Il Sogno georgiano ha ottenuto il 54,08% dei voti, contro il 37,58% della coalizione filo-europea, secondo il conteggio effettuato in oltre il 99% delle circoscrizioni, ha dichiarato Giorgi Kalandarishvili, presidente della Commissione elettorale centrale, in una conferenza stampa. Liberoquotidiano.it - **Georgia: Commissione elettorale proclama vittoria partito di governo** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Tblisi, 27 ott. (Adnkronos/Afp) - Ildi governo della Georgia, il Sogno georgiano, ha vinto le elezioni legislative celebrate nel paese e che lo vedevano opposto alla coalizione di opposizione filo-europea. Ad annunciarlo è stata questa mattina ladi Tblisi. Il Sogno georgiano ha ottenuto il 54,08% dei voti, contro il 37,58% della coalizione filo-europea, secondo il conteggio effettuato in oltre il 99% delle circoscrizioni, ha dichiarato Giorgi Kalandarishvili, presidente dellacentrale, in una conferenza stampa.

