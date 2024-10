Inter-news.it - FOTOGALLERY IN – Inter-Juventus 4-4, le foto del derby d’Italia

(Di domenica 27 ottobre 2024)4-4 si è giocata per la nona giornata di Serie A. Una gara folle, dove la squadra di Inzaghi si è fatta riprendere dopo essere stata avanti di due gol buttando via una vittoria che a un certo punto sembrava indirizzata. Ecco ladella partita con-News.it, presente a San Siro con il nostrografo Tommaso Fimiano (dicopyright-News.it). Piotr Zielinski calcia e trasforma il rigore nel corso del primo tempo (Photo by Tommaso Fimiano / Copyright-News.it).Denzel Dumfries abbracciato da Marcus Thuram dopo il suo gol inTommaso Fimiano / Copyright-News.it).Denzel Dumfries esulta per il gol segnato ine valso il momentaneo 4-2 (Photo by Tommaso Fimiano, copyright-News.it).Esultanza di gruppo dopo uno dei gol di oggi (Photo by Tommaso Fimiano, copyright-News.it).