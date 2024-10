Calciomercato.it - Fiorentina-Roma, il rigore semina il caos: Var nel mirino

(Di domenica 27 ottobre 2024), infuria la polemica per ilassegnato nel corso del match:e Var nelUn primo tempo da grande protagonista per l’ex della partita. Tra i più brillanti nel corso della prima frazione dic’è sicuramente Edoardo Bove., polemica social per ilsegnato da Beltran (LaPresse) – Calciomercato.itDa segnalare la prova dell’ex centrocampista giallorosso, in forza ai viola, entrato da protagonista in occasione di entrambe le reti dei padroni di casa nel corso della prima frazione. Protagonista in occasione del gol del momentaneo 1-0 segnato da Moise Kean, Bove si è poi procurato ilrealizzato da Beltran per poi realizzare l’assist per lo stesso Kean per il momentaneo 3-1. Il penalty fischiato da Sozza ha però suscitato diverse polemiche, soprattutto sui social network.