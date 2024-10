F1: le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo GP Messico 2024 (Di domenica 27 ottobre 2024) Le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo il GP del Messico 2024. Ecco di seguite le due classifiche aggiornate. Carlos Sainz si aggiudica il gran premio messicano, ma la Ferrari non riesce a completare la doppietta, con Lando Norris che sale sul secondo gradino del podio davanti a Charles Leclerc. Comunque una giornata positiva per la Ferrari, che recupera ancora punti importanti nella classifica costruttori su McLaren e soprattutto Red Bulls, superando quest’ultima. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Leil GP del. Ecco di seguite le due. Carlos Sainz si aggiudica il gran premio messicano, ma la Ferrari non riesce a completare la doppietta, con Lando Norris che sale sul secondo gradino del podio davanti a Charles Leclerc. Comunque una giornata positiva per la Ferrari, che recupera ancora punti importanti nella classificasu McLaren e soprattutto Red Bulls, superando quest’ultima.

