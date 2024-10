Due dispersi in Sardegna per l’alluvione. Frane e piogge al Nord: migliaia di cittadini evacuati in Emilia (Di domenica 27 ottobre 2024) piogge violente e torrenziali hanno provocato in Sardegna e in diverse regioni del Nord allagamenti e Frane, e costretto migliaia di cittadini a lasciare le proprie case. Sull’isola il maltempo ha causato gravi disagi e la scomparsa di due persone. Un uomo è disperso nelle campagne di Nuxis, dove l’elicottero “Drago” dei Vigili del Fuoco sorvola la zona, affiancato dalle squadre di terra e dagli specialisti dello Speleo Alpino Fluviale. Un secondo disperso è segnalato nella riserva naturale di Monte Arcosu, a Siliqua: il giovane faceva parte di un gruppo di otto persone che, sorpreso dal maltempo, ha cercato riparo. Mentre alcuni membri sono riusciti a salvarsi, uno di loro è stato trascinato dalle acque col suo fuoristrada. Sul posto operano 25 tecnici del Soccorso Alpino e un elicottero della Guardia di Finanza, ostacolati dal fango e dai detriti che invadono le strade. Ilfattoquotidiano.it - Due dispersi in Sardegna per l’alluvione. Frane e piogge al Nord: migliaia di cittadini evacuati in Emilia Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024)violente e torrenziali hanno provocato ine in diverse regioni delallagamenti e, e costrettodia lasciare le proprie case. Sull’isola il maltempo ha causato gravi disagi e la scomparsa di due persone. Un uomo è disperso nelle campagne di Nuxis, dove l’elicottero “Drago” dei Vigili del Fuoco sorvola la zona, affiancato dalle squadre di terra e dagli specialisti dello Speleo Alpino Fluviale. Un secondo disperso è segnalato nella riserva naturale di Monte Arcosu, a Siliqua: il giovane faceva parte di un gruppo di otto persone che, sorpreso dal maltempo, ha cercato riparo. Mentre alcuni membri sono riusciti a salvarsi, uno di loro è stato trascinato dalle acque col suo fuoristrada. Sul posto operano 25 tecnici del Soccorso Alpino e un elicottero della Guardia di Finanza, ostacolati dal fango e dai detriti che invadono le strade.

