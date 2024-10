Disfatta Roma, ora Juric è a rischio esonero

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Se nei giorni scorsi circolavano voci su Fiorentina-decisiva per il futuro di Ivansulla panchina giallorossa, allora gli exit poll in arrivo dal Franchi non promettono bene per il tecnico croato. L’avventura nella Capitale era iniziata con due successi ai danni di Udinese e Venezia, ma da allora un solo punto nelle ultime tre partite, con ladi questa sera pesante sotto tanti aspetti. Per come è arrivata innanzitutto, con una squadra totalmente in balia dell’avversaria e degli eventi. Un 4-1 pesantissimo, con le due sostituzioni già al 32? sotto 2-0 che faranno discutere sulle scelte effettuate prima della partita, ma più in generale in queste settimane. Le polemiche riguardanti il mancato utilizzo di Hummels, ma più in generale un’aria irrespirabile attorno a questo club dopo la decisione di mandare via Daniele De Rossi a settembre.