Decine tra morti e feriti Drammatico incidente in autostrada bus vola giù dal viadotto

(Di domenica 27 ottobre 2024) È una strage. Sono 19 ie 5 le persone rimaste ferite in un terribileche vede coinvolti un bus turistico e un camion articolato. Per cause ancora in corso di accertamento, riporta l’agenzia cinese Xinhua, il rimorchio del tir si è sganciato e ha travolto il pullman che si è ribaltato ed è finito fuori dalla carreggiata. Il bus è finito in una scarpata e per 19 persone non c’è stato nulla da fare. Inizialmente il bilancio parlava di 24, ma ben presto è arrivato l’aggiornamento, per una volta al ribasso. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e hanno inviato le più sentite condoglianze ai familiari delle vittime.